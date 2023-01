Le tracce di Adorni nel Reggiano "Ero il suo gregario, che onore!"

Il ricordo di un campione del mondo brilla nel nostro territorio. La recente scomparsa di Vittorio Adorni ha pungolato memorie, aneddoti e corse reggiane che riconducono all’asso. Un filo che unisce esperienze e imprese nel segno del ciclismo e dei rapporti umani. Il legame di Adorni con Reggio inizia durante l’adolescenza, in occasione di una delle prime vittorie, come ci aveva raccontato lui stesso a Campagnola, in occasione dell’iniziativa "La bici al chiodo", organizzata dall’associazione Ex corridori ciclisti. "Nel Reggiano ho vinto una delle mie prime gare. Era la Reggio-Casina, corsa a cronometro in salita. Era il 1956, ero un ragazzo, un amatore dell’Audax di Parma, squadra con cui avevo iniziato l’attività a 16 anni", spiegava Vittorio Adorni. "I dirigenti avevano visto che il talento c’era, così mi hanno fatto partecipare a corse locali. La gara partiva da Reggio, ero arrivato al via in bici da Parma. Si doveva raggiungere Casina, 30 chilometri di cui 10 di pianura e 20 in salita. Ho vinto e il ritorno me lo sono fatto di nuovo in bici sino a Parma, passando da Rossena e dalla Val d’Enza. Per la felicità non ho nemmeno sentito la fatica". Tra i ciclisti reggiani ci sono molti ricordi di Adorni. "E’ stato il mio capitano. Venivo dalla Giglio dei fratelli Otello e Ubaldo Prampolini e dai professionisti della Lygie. Mi stavo allenando sulla via Emilia quando incrocio Vittorio Adorni. Mi chiese se volevo andare alla Salvarani. Che domande, tutti avrebbero voluto andarci, era una grande squadra. Il primo incontro fu da un falegname amico dei fratelli Salvarani, i patron del gruppo sportivo. Poi mi diedero appuntamento da Luigi Salvarani. Io ero di una famiglia comunista, gli sponsor la pensavano diversamente. Allora mi presentai con don Mario, il prete di Ospizio, che garantì per me. Venni ingaggiato per 180mila lire al mese. Adorni fu sempre soddisfatto del mio aiuto. Ero un gregario e quante volte mi sono detto chi me l’aveva fatto fare. Ma il bello del gregario è quando il capitano vince. A me è andata bene: ho vinto un Giro con Adorni nel ‘65 e un Tour con Gimondi. Tempo dopo quando ha cambiato squadra mi voleva con lui, ma per riconoscenza non me la sono sentita di lasciare la famiglia Salvarani". Adorni vince il campionato del mondo nel ‘68, un titolo italiano nel ‘69 e tante altre gare. Nel frattempo un altro reggiano incrocia la sua strada. "Era il 1968 quando dalla Salamini allestita da Ercole Baldini passai alla Faema come gregario di Adorni. E c’era anche Eddy Merckx. Fu un problema, perché Merckx nelle grandi corse a tappe in squadra voleva gregari del Belgio", ricorda Lauro Grazioli mostrando alcune foto di quel periodo. "Ma di Adorni mi porto dentro bellissimi ricordi". Vita, corse e aneddoti di Adorni sono stati anche raccontati da Alessandro Freschi nel libro "Il volo dell’airone" (Kiss, 2022). Massimo Tassi