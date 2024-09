Le tradizioni si ’prendono’ il centro. Via a danze e musiche popolari

Un vero e proprio Festival internazionale del folclore invaderà strade e piazze di Reggio oggi, domani e domenica.

In occasione del ventennale dell’associazione ’Balliamo sul Mondo’, presieduta da Cristina Casarini, con il patrocinio del Comune, cinque gruppi di danza e musica popolare metteranno in scena il folclore di 12 nazioni: Italia, Armenia, Romania, Bulgaria, India, Polinesia, Indonesia, Georgia, Senegal/Sudafrica, Spagna, Olanda e Portorico/Cuba.

I gruppi che si esibiranno oltre a ’Balliamo sul Mondo’ saranno il ’Gruppo teatro Radost’ (Olanda, foto a sinistra), ’Vola Palomma’ (Lucania), ’The Claddagh’ (musica irlandese), ’Ballando per le Strade’ (nella foto, con tammurriate e pizziche, del gruppo di Salerno).

Il programma prevede sei workshop con docenti di danze popolari di fama internazionale (nella sala del PalaDance in via Ernesto Spallanzani) e una sfilata in costumi tradizionali (oltre 100 figuranti) per le vie del centro storico prevista domani con partenza alle 18 da Piazza della Vittoria. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini che hanno un costume tradizionale della propria nazione (o regione) a indossarlo e partecipare alla sfilata arricchendo di colori la sfilata.

L’evento più atteso e coinvolgente per la città, sarà lo spettacolo ’ViaggInBallo’ che si terrà sempre domani alle 21 in piazza della Vittoria e, in caso di pioggia, nella palestra del liceo Moro in via XX Settembre 3/A.

Due ore intense di danze, musiche e canti da tutto il mondo.

L’ultimo evento è previsto domenica alle 18 con la conclusione dei festeggiamenti, con una grande festa di danze popolari in piazza della Vittoria, dove il pubblico potrà imparare e ballare le danze viste il giorno prima. Su questo link potete trovare tutti i dettagli, evento patrocinato dal Comune in collaborazione con Uisp:

https://www.balliamosulmondo.net/20-anni-di-danza/