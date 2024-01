Le travolgenti sonorità del sassofonista. Javier Girotto

Musica jazz di qualità, stasera alle 21 al teatro di Guastalla, con la Jazz’on Parma Orchestra in scena con il sassofonista Javier Girotto nel concerto "Argentina: Escenas En Big Band", registrato a Roma nel 2006 e poi eseguito in teatri e rassegne varie. Lo stesso progetto artistico è stato eseguito da Girotto insieme a prestigiose orchestre Europee, come la Concertgebouw Jazz Orchestra di Amsterdam, la tedesca Wrd big band di Colonia insieme a Gary Burton (vibrafono) e Marcelo Nisinman (bandoneon). Sul palco, diretti da Beppe Di Benedetto, suonano pure Chicco Montisano, Ethan Bonini, Emiliano Vernizzi, Gabriele Fava, Eoin Setti (sax), Simone Copellini, Matteo Pontegavelli, Matteo Federici, Gerardo Gianolio (trombe), Federico Pierantoni, Riccardo Gatti, Daniele Nardi, Valentino Spaggiari (tromboni), Michele Bianchi, Stefano Carrara, Luca Savazzi, Michele Morari alla ritmica.