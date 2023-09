Le trecento auto del Gran Premio Nuvolarisfileranno venerdì nel cuore del paese

Gli appassionati d’auto d’epoca attendono il passaggio del Gran Premio Nuvolari, previsto venerdì in centro a Campagnola, sulla rinnovata piazza Roma. La carovana di oltre 300 auto passerà a Campagnola, unico Comune reggiano scelto per la tappa, con passaggio delle vetture dalle 11 alle 13, prevedendo la prova cronometrata lungo via Reggiolo per poi sfilare nella rinnovata piazza Roma (in cui avverrà il controllo timbro). L’iniziativa è realizzata grazie all’officina "Il Restauro" di Gianni Torelli. "Siamo grati e orgogliosi – dice il sindaco Alessandro Santachiara – che l’organizzazione del Nuvolari abbia deciso di passare ancora una volta dal nostro Comune".