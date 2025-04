Le tute rosse Cri per l’addio ad Alessandra

Anche la Croce Rossa questa mattina parteciperà ai funerali di Alessandra Stefani, la 49enne di Rondinara investita e uccisa da un camion in manovra giovedì mattina nei pressi di via della Repubblica a Scandiano vicino all’istituto scolastico Gobetti. Era originaria di Casola di Montefiorino, dove oggi è previsto l’ultimo addio. Alle 10.30 nella chiesa di Casola sarà celebrata la funzione religiosa. La salma sarà poi accompagnata nel locale cimitero.

Alessandra era una volontaria della Croce Rossa scandianese e una sportiva, storica capitana delle Valkyrie Highlanders Formigine Rugby. "Una delegazione della Cri di Scandiano – dice il presidente Tiziano Zagnoli – parteciperà al funerale con tre mezzi e i volontari in divisa. Stiamo inoltre raccogliendo fondi da devolvere alla famiglia e in particolare al figlio di dieci anni. C’è grande dolore nel nostro comitato per questa tragedia inspiegabile".

Il mezzo pesante stava compiendo la retromarcia quando ha travolto la donna. Inutili purtroppo i soccorsi. Alessandra Stefani era a piedi e stava percorrendo il sentiero pedonale nel parco della zona sportiva. Proseguono intanto le indagini degli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza da parte della polizia locale, intervenuta assieme ai carabinieri. Subito era stato disposto il sequestro del camion. La vittima, mamma di un bambino di dieci anni, viveva a Rondinara; in passato aveva abitato pure a Cerredolo e a Villalunga. Alessandra, impiegata in un’azienda, lascia il figlio, la mamma Beatrice, il papà Giuseppe, il fratello Mario con Federica, il nipote Samuele. Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati ai famigliari.

Commovente il ricordo degli amici del rugby. "Un messaggio. Poi il secondo. Le prime telefonate..., voci, smentite, e poi le conferme. Momenti concitati che tante volte capitano nella vita di ciascuno, ma di cui non vorremmo mai dover parlare, quando questo è l’argomento. Elemento fondante delle Foxy Ladies Rugby Formigine, prima storica capitana delle Valkyrie Highlanders Formigine Rugby, allenatrice delle giovanili ma, soprattutto, rugbista e amica: ci ha lasciato Alessandra Stefani, per l’anagrafe rugbistica, ’La Bomba’. Da parte di tutta la famiglia Highlanders, un abbraccio a te, che con la tua perseveranza e passione hai contribuito à far si che oggi tanti ragazzi e ragazze possano portare avanti l’amore per la palla ovale. In occasione di tutte le gare casalinghe del 12-13 aprile, verrà rispettato un minuto di silenzio in suo ricordo".

Matteo Barca