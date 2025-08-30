Le vacche rosse pascolano sul crinale

Nella storia della transumanza dell’Appennino reggiano, questa estate sono giunte per la prima volta in alpeggio vacche rosse da latte per la produzione del Parmigiano Reggiano. "Si tratta di un progetto molto ambizioso realizzato con impegno dopo anni di tentativi di accordi con le comunità locali – afferma Daniele Valcavi, socio del Consorzio della latteria vacche rosse, - e di accordi mai portati a termine. Finalmente siamo riusciti a realizzare un progetto straordinario di alpeggio grazie anche alla collaborazione di alcuni abitanti locali: questa estate abbiamo trasferito solo una mandria di vacche rosse da latte sui pascoli tra le località del Passo della Scalucchia e Pratizzano in Appennino".

L’idea di questo progetto si è manifestata 20 anni fa e la sua realizzazione, oltre a molta perseveranza, ha richiesto, tra le tante cose, l’avviamento di un allevamento da zero e una grande esperienza sulla produzione a pascolo costruita su errori, sacrifici e volontà a perseguire l’obiettivo. Tutto questo è culminato nella produzione in alpeggio nel comprensorio del Parmigiano Reggiano, pascoli tra Scalucchia e Pratizzano. E’ stata organizzata la logistica che ruota intorno alla produzione di latte per la lavorazione del Parmigiano Reggiano con animali gestiti ad erba, notte e giorno liberi su pascoli in quota.

"Possiamo dire che il trasferimento di animali con questa modalità, nell’alto Appennino reggiano, - prosegue Valcavi - è la prima volta che accade in oltre un millennio di storia di transumanza vissuta dagli abitanti di Valbona e Vallisnera. Un’esperienza completamente nuova che ravviva i pascoli da diversi anni abbandonati per la scomparsa della pastorizia transumante che ha fatto la storia di questi paesi. E’ risaputo che da soli non si va da nessuna parte e per realizzare un progetto innovativo e complesso come questo è stato necessario il coinvolgimento di molte persone. Per questo ora è il momento dei doverosi ringraziamenti: il primo grazie è rivolto al Consorzio Vacche Rosse, proprietario del formaggio, che è anche stato il primo a credere in questo progetto; un immenso grazie alle ragazze e ai ragazzi che si sono alternati per un’estate nella squadra di alpeggio, con Serena, Massimiliano, Vera, Francesca e Daniele. Abbiamo condiviso con loro ogni ora della giornata, momenti belli e difficili convivendo 24 ore su 24. Credo che questa esperienza rimarrà nei cuori di tutti".

Valcavi ricorda che "senza le persone sul campo non si realizzano progetti di questo genere" e rivolge un ringraziamento particolare alla comunità di Vallisnera che ha saputo accogliere nel modo migliore i promotori di questa iniziativa e in particolare, a chi si è impegnato a rendere disponibili i pascoli che sono stati utilizzati per l’alpeggio. Ringraziamenti anche agli abitanti di Valbona che ha dato una mano durante la stagione con disponibilità di erba e spazio. Riconoscenza espressa anche nei confronti della Bonifica dell’Emilia Centrale che ha contribuito a lavori di sistemazione fondiaria necessari. Sui pascoli di Vallisnera era stato portato anche l’impianto mobile di mungitura automatica che ha funzionato regolarmente durante il periodo estivo fino ad una settimana fa.

Con la fine dell’estate, fine dell’alpeggio: in questi giorni le vacche rosse sono state riportate alla loro sede naturale di Montalto di Vezzano mentre le giovenche sono ancora sui pascoli. Conclusa così un’esperienza di transumanza innovativa, considerata più positiva, destinata a ripetersi nei prossimi anni.

Settimo Baisi