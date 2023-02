Le vetrine anti endometriosi

In occasione della giornata mondiale dell’endometriosi, il Comune di Guastalla sostiene le iniziative dell’Associazione Progetto Endometriosi, invitando i commercianti locali ad apporre alle vetrine un kit di allestimento gratuito composto da materiale decorativo, vetrofanie, da gadget e da brochure con informazioni utili, da sistemare nella vetrina del negozio in modo divertente e attrattivo, personalizzando l’allestimento con fantasia. Sono sessanta le attività commerciali che hanno già aderito ma è ancora possibile richiedere un kit presso il centralino del Comune di Guastalla (tel. 0522-839711) entro e non oltre lunedì 6 di marzo. Nelle ultime due settimane di marzo, i commercianti possono aderire alla iniziativa apponendo i vari oggetti alle vetrine, contribuendo a sensibilizzare i cittadini su questa malattia.