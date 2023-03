Le vetrine diventano giallo-rosa

Il Comune di Casalgrande sostiene le iniziative di sensibilizzazione sull’endometriosi dell’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’. Ai commercianti è proposto di decorare di giallo e rosa le vetrine dei negozi per almeno due settimane in marzo e di esporre la locandina che è possibile ritirare alla biblioteca Sognalibro o all’Urp. L’endometriosi è una patologia che colpisce ad oggi circa il 10-15% delle donne e riguarda la presenza di tessuto simil-endometriale al di fuori della cavità uterina. Coloro che avranno ritirato la locandina e allestito la vetrina potranno scattare una fotografia e pubblicarla su Facebook e Instagram con l’hashtag #endometriosi e taggando il Comune di Casalgrande e ‘La voce di una è la voce di tutte’. Il Comune allestirà uno scaffale giallo-rosa in biblioteca e condividerà i post dei commercianti che hanno aderito sui propri canali social. m. b.