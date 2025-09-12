Le visite istituzionali. Focus su dazi e integrazione

La preoccupazione degli imprenditori reggiani per le ricadute dei dazi americani sull’economia e l’occupazione del territorio è stata rappresentata a Daniela Ballard, console generale degli Usa a Firenze, ricevuta nell’anniversario dell’11 settembre in municipio dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari. Nell’incontro -coordinato dalla Fondazione E35- sono in particolare state riportate alla console le risultanze di un incontro sul tema a cui, alcuni giorni fa, avevano partecipato associazioni di categoria, sindacati, Camera di Commercio, imprese e istituzioni.

Si è discusso però anche della presenza di studenti americani nella città del Tricolore, nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Unimore ed il consorzio universitario statunitense Usac (University Study Abroad Consortium) e dei 40 anni di gemellaggio tra la città di Reggio Emilia e quella di Fort Worth, in Texas.

"Ringrazio la console Ballard per la visita, per la gentilezza, per l’attenzione che ha dedicato alla nostra città, alla sua conoscenza e alle istanze che arrivano da questo territorio. Una disponibilità che accogliamo con grande favore nell’ottica di mantenere e rafforzare relazioni internazionali solide e durature", commenta Massari. Nella sua giornata reggiana la diplomatica statunitense ha poi incontrato il prefetto Maria Rita Cocciufa.

L’impegno per l’integrazione della comunità indiana presente sul territorio provinciale è stato assicurato sempre ieri dal prefetto di Reggio Emilia a Lavanya Kumar, console generale dell’India a Milano, in visita insieme al console Atul Chauhan in Emilia-Romagna. I diplomatici sono stati ricevuti a Palazzo del Governo dove il confronto si è concentrato soprattutto sul Comune di Novellara, nella Bassa, sede del tempio Sikh Gurdwara Singh Sabha. È anche il paese dove si è consumata la tragedia di Saman Abbas, la 18enne pachistana che si ribellava alla famiglia, uccisa per questo dai parenti. Le motivazioni della sentenza di secondo grado, con quattro ergastoli nei confronti dei genitori e dei due cugini, sono state depostitate nei giorni scorsi.

Cocciufa ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione "con particolare riguardo ad eventuali situazioni di criticità che dovessero presentarsi, fermo restando che si tratta di una realtà dove sono presenti diverse etnie". Il Console Generale non ha segnalato particolari situazioni di disagio nella comunità dei suoi connazionali.