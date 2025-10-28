Le voci della Corale Verdi per il Mire

La Corale Verdi di Parma, diretta da Claudio Cirelli, è questa sera in concerto benefico per il progetto Mire - Maternità Infanzia, promosso da Curare Onlus - al Teatro Ariosto (con inizio alle 21).

Una serata dedicata in particolare alla musica d’opera di Giuseppe Verdi, allargando il programma a Rossini, Puccini e Bizet. Un’esibizione, accompagnata al pianoforte da Milo Martani, che offre al pubblico celebri arie dal repertorio lirico, capaci di coinvolgere e appassionare non solo i melomani.

L’intero ricavato sarà devoluto al progetto Mire, finalizzato alla creazione di un polo dedicato alla maternità e all’infanzia nell’ospedale cittadino.

"Conosco quel vulcano di Deanna Veroni (presidente di Curare Onlus, ndr) da diversi anni, conosco il suo progetto e ho partecipato a iniziative a suo favore – ha detto Enrica Valla, presidente della Corale Verdi. – Quando mi ha chiesto di portare a Reggio l’ensemble vocale per una serata benefica non le ho nemmeno fatto finire la frase".

Enrica Valle ha poi aggiunto: "La Corale Verdi di Parma ha una lunghissima e prestigiosa storia: nasce nel 1905 a quattro anni dalla morte del grande Maestro ed è la prima corale verdiana al mondo per anzianità di costituzione. È stata fondata da Eraclio Gerbella, che formò un primo nucleo corale di sole voci maschili. Negli anni ’50 si inserirono poi le sezioni femminili. Da allora non ha fatto che conservare e rinforzare il grande patrimonio musicale verdiano e operistico che l’ha resa famosa in Italia e all’estero, facendole raggiungere traguardi importanti nell’ambito concertistico ed operistico. Non è un caso che la corale sia nata fra i vicoli del quartiere più sanguigno della città di Parma: l’Oltretorrente. La Corale Verdi ha realizzato tournées in tutto il mondo partecipando ad importanti produzioni liriche, esibendosi con i grandi interpreti del melodramma e ricevendo ovunque apprezzamenti a partire dal più lontano, ma più ambito di tutti: quello del grande maestro Artuto Toscanini".

La Corale Verdi, che oggi conta 90 elementi e per la prima volta e presieduta da una donna, è stata ed è una scuola musicale che ha permesso a molti coristi di passare dalla fase dilettantistica a quella professionale e dalle sue fila sono usciti solisti importanti come Armando Gabba, Enrico Iori, Michele Pertusi, Luca Salsi, Paola Sanguinetti e Marco Spotti.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Valli e su Vivaticket.