Le voci e i suoni del Mediterraneo danno il via al Festival Aperto

Al Teatro Municipale Valli, sabato prossimo, si apre la quindicesima edizione del Festival Aperto, organizzato dalla Fondazione I Teatri con il sostegno del Reggio Parma Festival. Un inizio in musica con "She Elle Lei – voci di acqua e di terra, suoni di mare e di sabbia": un concerto dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, assieme alla prima formazione musicale multiculturale italiana, l’Orchestra di Piazza Vittorio, e a Ginevra Di Marco, tra le voci più rappresentative di un immaginario aperto alle culture. Sul palco un ensemble di artisti testimoni delle esperienze culturali e musicali dell’area mediterranea, per una grande festa in musica dedicata all’universo femminile multiculturale. Tra le voci, oltre a quella di Ginevra di Marco, Yasemin Sannino (Turchia), Nadia Emam (ItaliaEgitto), Hana Hachana (Tunisia), Houcine Ataa (Tunisia), Carlos Paz (Ecuador). Agli strumenti Ziad Trabelsi (ItaliaTunisia) oud, Derya Davulcu (Turchia) contrabbasso, Peppe D’Argenzio (Italia) fiati, Sana Ben Hamza (Tunisia) percussioni, Valentina Bellanova (Italia) flauti dolci, Silvia La Rocca (ItaliaEritrea) flauto traverso, Raul Scebba (Argentina) percussioni, Emanuele Bultrini (Italia) batteria, Pino Pecorelli (Italia) basso. Arrangiamenti e coordinamento musicale sono di Ziad Trabelsi e Pino Pecorelli. Info: www.iteatri.re.it

s.bon.