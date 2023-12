Le Volanti lo fermano per strada e gli trovano la droga: denunciato

Nella serata di giovedì gli agenti della Squadra Volanti, durante un consueto servizio di controllo del territorio in via Antonello da Messina, hanno proceduto all’identificazione di un giovane reggiano di 22 anni. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per un precedente amministrativo di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, durante il controllo veniva trovato in possesso di una dose di cocaina e una di marijuana. Sulla base di ciò, gli agenti procedevano ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, riuscendo a rinvenire al suo interno altri 23 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana oltre che diverso materiale normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. In virtù di questo, il 22enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre tutta la sostanze rinvenuta veniva immediatamente posta sotto sequestro.