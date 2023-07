Le zanzare ’massacrano’ i bimbi dell’asilo Arriva la nuova vignetta del disegnatore ’Pax’

Si trasforma in una ironica vignetta la vicenda degli ’assalti’ di zanzare ai bimbi che frequentano a Correggio la scuola d’infanzia Mongolfiera. Nei giorni scorsi alcuni genitori hanno lamentato una carenza nell’attività di disinfestazione anti zanzare dell’area dell’asilo. A farne le spese sono soprattutto i bambini: i genitori hanno documentato situazioni critiche, con gambe e braccia di piccoli ospiti piene di segni di punture di questi insetti. La vicenda, come molte altre della zona, è stata presa come spunto per una vignetta del disegnatore Pasquale "Pax" Serra, ancora una volta rapido a interpretare il problema e a proporlo con la sua consueta ironia. Mentre resta la richiesta dei genitori affinché le istituzioni preposte possano intervenire al più presto per far cessare il disagio, che pare non esserci nelle vicinanze di altre scuole d’infanzia della zona.