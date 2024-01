L’E80 tenterà l’abbordaggio

È la sfida al vertice ad aprire un ricco sabato di Serie C. Alle 18, al PalaRegnani, la capolista Emil Gas Scandiano (22) difende la vetta in solitaria dall’attacco dell’E80 Group Castelnovo Monti (20), seconda forza del torneo: si affrontano due formazioni in gran forma (7 vittorie di fila per i padroni di casa, 4 per gli appenninici) in un match equilibrato e davvero difficile da pronosticare, dove saranno certamente i dettagli a fare la differenza. Alle 18,30 trasferta oltre Secchia per la Pallacanestro Correggio (10): dopo la sconfitta interna della scorsa settimana proprio con Castelnovo, gli uomini di coach Pantaleo vanno a caccia dell’immediato riscatto sul campo del Mo.Ba Modena (12), che li precede di due lunghezze in classifica. Alle 19 tocca alla Pallacanestro Novellara (6) uscita malconcia dal -20 casalingo di domenica con Montecchio: la trasferta di Zola Predosa contro la Francesco Francia (18), terza, è tutt’altro che agevole. Alle 20 va a caccia di continuità la Clevertech Montecchio (6), che dopo il sopracitato successo con Novellara ospita a Sant’Ilario il fanalino Magik Parma (4), cercando una "doppietta" che mai le è riuscita in stagione; alle 21, infine, ostica trasferta bolognese per la Bmr Basket 2000 (16): per sperare di entrare tra le prime 3, occorre sbancare il campo del CVD Casalecchio (16), coinquilino in quarta posizione.