Lea Garofalo, coraggio e denuncia

Marisa Garofalo, sorella di Lea Garofalo, vittima della mafia, sabato arriverà nella nostra provincia nell’ambito di un evento organizzato dall’associazione ‘Dioghenes’ e dedicato al tema ‘Mafie in Emilia: il coraggio della denuncia sulle orme di Lea Garofalo’. Quest’ultima, madre e testimone di giustizia sottoposta a protezione dal 2002, decise di testimoniare sulle faide tra la sua famiglia e quella del suo compagno, scelta che lei pagò nel 2009 con la vita. Per la sua morte quattro uomini, tra cui il suo ex Carlo Cosco, sono stati condannati dalla Cassazione all’ergastolo, un quinto a 25 anni. Sabato la sorella Marisa alle 10 sarà a Brescello, dove rifletterà sulla vicenda di Lea nella biblioteca comunale ‘Panizzi’ (piazza Mingori 1): qui dialogherà con Paolo Di Chiara, autore del libro ‘Una fimmina calabrese. Così Lea Garofalo sfidò la ‘ndrangheta’, e Catia Silva, ex consigliere di opposizione a Brescello che subì minacce mafiose. L’evento mattutino sarà moderato dalla giornalista del Carlino Alessandra Codeluppi. Al pomeriggio i relatori si sposteranno in città, dove alle 17 si confronteranno nel circolo culturale L’Orlando Furioso (via Garonna 4).