Lea Garofalo, un esempio da seguire "Vi racconto come sfidò la mafia"

"Viviamo in un Paese dove ci si muove sempre dopo. È accaduto anche a Lea Garofalo: quand’era viva, fu abbandonata da tutti. Per lei istituzioni, politica e associazioni non mossero un dito". Paolo De Chiara, giornalista, ha scritto il libro ‘Una fimmina calabrese. Così Lea Garofalo sfidò la ‘ndrangheta’ (edizioni Bonfirraro), dove si ripercorre la vita della donna che si ribellò alla mafia, venendo poi barbaramente uccisa a 35 anni, nel 2009, dall’ex compagno Carlo Cosco, padre di sua figlia Denise, e dai complici: fu fatta sparire a Milano e bruciata. Ma il volume racconta anche la lotta che lei intraprese verso lo Stato per avere tutela dopo aver scelto di raccontare i retroscena delle guerre di mafia tra Crotone e Milano. De Chiara è stato ospite giovedì del festival ‘Noi contro le mafie’ a Cadelbosco, accolto dal sindaco Luigi Bellaria, insieme al vicesindaco Giuliana Esposito. Intervistato dalla giornalista del Carlino Alessandra Codeluppi, De Chiara ha ripercorso gli snodi più controversi. "Lea fu inquadrata come collaboratrice di giustizia. E tale rimase sempre, nonostante non avesse mai commesso reati. Lei invece fu, a tutti gli effetti, una testimone di giustizia". Sfiduciata dal programma di protezione, si allontanò e tornò a dialogare con Cosco, che la avvicinava col pretesto della figlia.

Altro mistero è la lettera scritta da Garofalo nell’aprile 2009 in cui lei denunciava le storture al presidente della Repubblica: "Dal Quirinale dissero di non averla mai ricevuta". Poi il paradosso della sentenza sull’omicidio: "A Milano fu contestata l’aggravante mafiosa, poi fatta decadere per evitare lungaggini". L’autore polemizza con la scelta del permesso-premio a Cosco, condannato all’ergastolo insieme ad altri quattro uomini, per andare a trovare la madre con problemi di salute: "Lei era stata vista arzilla pochi giorni prima in un supermercato. Lui, senza manette, ha salutato la sua gente". Il libro illustra anche risvolti reggiani: il collaboratore di giustizia Salvatore Angelo Cortese raccontò che Cosco gli chiese di uccidere Lea. Vi fu un summit a Reggio sul piano di morte, poi momentaneamente accantonato perché la priorità era eliminare il boss Antonio Dragone. De Chiara è stato poi ospite venerdì sera a Gualtieri, qui accolto dal sindaco Renzo Bergamini, nell’incontro a Palazzo Bentivoglio moderato da Rosa Frammartino, responsabile del settore educativo del festival ‘Noi contro le mafie’. In entrambe le serate Simone Maretti ha letto brani del libro. Il festival si concluderà tra il 10 e il 13 maggio, giorno in cui è stato invitato a Reggio il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.