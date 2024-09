"Leccio a rischio in zona tribunale. Intervenite"

Leccio a rischio in zona Tribunale. Lo segnala il botanico Ugo Pellini. "A fianco del Tiro a segno di via Paterlini vicino alla ferrovia (zona Tribunale), vegeta un grande esemplare di Leccio (Quercus ilex). Le sue dimensioni sono ragguardevoli (circa di due metri la circonferenza del tronco, un’altezza sugli 8 metri, per un’età di circa 70-80 anni); la presenza di questa specie in città è rara: ricordiamo che si tratta di una Quercia sempreverde che predilige un clima mediterraneo e che trova pochi equivalenti in città; se ne trova ad esempio solo uno di queste dimensioni all’interno del giardino dei Cappuccini – fa sapere l’esperto –. Come si vede dall’immagine (foto sopra) alla sua ’potatura’ provvedono le automobili e i camion che gli passano accanto, squilibrando in questo modo il suo portamento".

E aggiunge: "Avrebbe bisogno di essere curato, come è stato fatto in passato dall’amministrazione comunale, su segnalazione dell’avvocato Marco Fornaciari, che si è particolarmente affezionato a questa pianta e che la ammira tutti i giorni dal suo studio. Preoccupato della sua sorte all’ennesima segnalazione si è sentito rispondere dall’amministrazione comunale che l’albero è di proprietà del condominio limitrofo, che però a sua volta ha negato la volontà di intervenire, perché a ridosso di parcheggio pubblico. Il risultato è che in questo gioco a scaricabarile, nessuno fa niente per questa pianta che a lungo andare potrebbe diventare anche pericolosa in caso di forte vento o di una nevicata copiosa. Per proteggere questo Leccio, vera e propria emergenza ambientale della città, crediamo sia necessario che “qualcuno” (giuridicamente la competenza è del Comune) intervenga e abbastanza rapidamente".