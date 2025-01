"L’Economia Civile e l’umanesimo civico"

Fabio Storchi, presidente di Vimi Fasteners, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di fissaggio in ambito automotive e macchine industriali off-highway, presenta agli Stati Uniti il nuovo paradigma economico che si sta diffondendo in Italia fondato sullo ‘Spirito Mediterraneo’ del capitalismo e al ‘Modo Italiano’ di fare economia.

Lo fa in collegamento con New York, durante un dibattito, organizzato dall’agenzia di stampa Ti Lancio, sul recente insediamento di Donald Trump, a presidente degli Stati Uniti d’America.

"Il tema che assilla l’Italia e l’Europa è quello dei dazi. In campagna elettorale Trump ha minacciato di applicare nuovi e più onerosi dazi sulle merci importate. Io credo che non esagererà. Saranno molto probabilmente misure simboliche – ha sostenuto Storchi –. Gli Stati Uniti sono già nella loro ‘golden age’, e da tempo. La percezione dei cittadini è diversa, ma gli indicatori economici sono positivi. La collaborazione atlantica, che prospera da decenni, sarà messa alla prova dei fatti. Il focus politico è comunque spostato verso la Cina che si contende, con gli Usa, il ruolo di prima potenza mondiale. Non si tratta solo di una guerra tecnologica, o di una nuova corsa allo spazio: il campo di battaglia è politico".

Storchi ha poi sottolineato come dall’Italia spirino venti di Economia Civile: "Si ispira ai mercanti del Rinascimento italiano, veri antesignani dell’imprenditore moderno, alla loro saggezza e alle loro virtù che li portarono a conquistare i principali mercati, grazie alla capacità di amare la gente del mondo. L’Economia Civile attinge all’umanesimo civico della tradizione italiana e ad Antonio Genovesi che, nel 1753, introdusse all’Università di Napoli, il primo corso di studi al mondo di Economia Civile. Un pensiero economico fondato sullo ‘Spirito Mediterraneo’ del capitalismo e al ‘Modo Italiano’ di fare economia. Un’economia a misura d’uomo, centrata sulla persona, sui valori relazionali, sullo sviluppo integrale dell’uomo e della donna, sulla generatività delle organizzazioni e dei territori, sulla responsabilità sociale delle comunità, in una condivisa prospettiva di sviluppo equo e sostenibile".