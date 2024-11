Lectio Magistralis al Valli. È il gran giorno di Parisi

Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, è stasera - alle 20,30 - al Teatro Municipale Valli per una Lectio Magistralis dal titolo "Scienza, democrazia, educazione". L’incontro è stato promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con la Fondazione I Teatri ed è aperto alle scuole e alla cittadinanza. I posti, disponibili sono esauriti, ma per consentire la massima visione dell’evento è stata predisposta la diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Reggio Emilia, che sarà visibile dal link: www.youtube.com/ComuneReggioEmiliaOfficial/live

A conclusione dell’incontro, sarà conferito al professor Parisi il Primo Tricolore, massimo riconoscimento della città.

Oltre a essere uno dei fisici più importanti al mondo, Giorgio Parisi si è sempre contraddistinto per la molteplicità degli interessi e dell’impegno: fra gli altri, le battaglie contro il pericolo nucleare, contro l’antiscientismo, l’attenzione ai mutamenti climatici, l’impegno per una democrazia solidale, l’attenzione tutta particolare alle nuove generazioni e ai temi dell’educazione, in rapporto stretto e originale fra loro. Un rapporto che costituirà non a caso il tema della Lectio Magistralis di Reggio Emilia. Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021, è il sesto fisico italiano a cui è stato conferito questo riconoscimento, per "la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria". Nato a Roma il 4 agosto 1948, fin da bambino ha manifestato uno spiccato interesse per i numeri. Nel 1970 si è laureato in Fisica all’Università di Roma con una tesi sul "problema del bosone di Higgs". Stella Bonfrisco