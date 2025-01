Lectio magistralis di Vito Mancuso. Evento stasera in Questura

‘Destinazione speranza: essere liberi di obbedire‘. Oggi si terrà, con questo titolo, la lectio magistralis del professor Vito Mancuso presso la Questura di Reggio Emilia nell’ambito del progetto ‘Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone’. Appuntamento alle ore 18.30, nella Sala ‘Palatucci’ della Questura.

All’iniziativa vi sarà l’illustre partecipazione del professor Vito Mancuso, che intratterrà i partecipanti con una lectio magistralis incentrata sulla profondità dell’essenza del vivere quotidiano di ognuno di noi. Il titolo dell’incontro, ‘Destinazione speranza: essere liberi di obbedire’, infatti, è indicativo della complessità del tema trattato, trasversale per qualsiasi situazione quotidiana che siamo chiamati ad affrontare, a prescindere dal ruolo e dalla funzione svolta.

Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto ‘Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone’, anche in questo la partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo questore.re@poliziadistato.it. Si sottolinea, inoltre, che anche questo evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura di Reggio Emilia al seguente link https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.

Vito Mancuso è stato docente di teologia presso la facoltà di filosofia dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. Dal 2013 al 2014 è stato docente di ‘Storia delle Dottrine Teologiche’ presso l’Università degli Studi di Padova. Dal 2019 insegna presso il master di Meditazione e neuroscienze dell’Università di Udine. Dal 2022 è editorialista per ‘La Stampa’.