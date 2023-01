Led, cambi di gestore e addio gas Così risparmiano i commercianti

"Qualcuno sta facendo cartello, siamo vittime di speculazione. Il mercato così è insostenibile, va regolamentato".

Sono varie le realtà dei commercianti reggiani, ma tutti concordano su un punto: il mercato dell’energia è fuori controllo e avrebbe bisogno di interventi decisi. Qualcuno è talmente arrabbiato che quando gli abbiamo chiesto di parlare ha preferito non farlo: "Non c’è niente da dire, si chiacchiera tanto e nulla cambia. Direi solo cattiverie".

Il problema è generale, anche se non tutti sono toccati nello stesso modo. Un settore molto colpito è certamente quello della ristorazione: "Il momento peggiore è stato tra luglio e settembre. In quei mesi la bolletta è quadruplicata" dice Luca Ferri (foto sopra), titolare di Mangiamore. La sua storia è la stessa del Caffé Europa e di Stefano Gabbi (foto): "I costi sono triplicati, nel 2022 abbiamo dovuto pagare in tutto diecimila euro in più". Entrambi hanno attivato nei loro locali solo la luce e non vogliono nemmeno lamentarsi troppo, per rispetto di quei "colleghi che hanno anche il gas e si trovano un problema doppio". Ciononostante, tutti e due hanno fatto la stessa scelta: cambiare fornitore della luce. "Avevo scelto un’azienda green con un piano a impatto zero, condivido questa politica ma i costi erano diventati insostenibili e sono dovuto passare a un grande nome", afferma con dispiacere Ferri. Gabbi è stato attento: "Cambiando ho trovato un’offerta molto migliore, le aziende trattano bene solo i nuovi clienti mentre lucrano su chi è con loro da tempo".

Nell’abbigliamento i negozi più colpiti sono quelli con una metratura maggiore, perché quelli più piccoli riescono a far senza gas. Molti titolari di quest’ultimi hanno assunto lo stesso atteggiamento di Gabbi e Ferri, preferendo non lamentarsi di fronte a colleghi in situazioni peggiori. Nelle attività più grandi ci sono grosse preoccupazioni e qualcuno ha addirittura provato a passare interamente al led: "Non è detto che ci faccia davvero risparmiare, è stato un costo e chissà se durerà". Le associazioni commerciali non hanno aiutato: "Nessuno ci ha consigliato come muoverci sul mercato di luce e gas, hanno solo protestato ma non può essere sempre colpa dello Stato".

Guai comunque a pensare che qualche attività sia illesa, come spiegano le parole di Emanuela Algeri dell’edicola Emma: "Noi siamo fortunati, usiamo solo qualche luce e una stufetta quindi abbiamo spese molto basse e un aumento non assume dimensioni esorbitanti. I rincari si sono però fatti sentire comunque sui consumatori". I cittadini hanno più spese, nei negozi si spende meno: nessuno può considerarsi salvo.

Tommaso Vezzani