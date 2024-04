’Leda e il cigno’ oggi torna a casa

È stata un’attesa lunga, ma alla fine si è riusciti a portare a Novellara il prezioso quadro ’Leda e il cigno’, un olio su rame di 43x30 centimetri di cui si erano perse le tracce alla fine del secolo scorso, per poi ritrovarlo nel gennaio 2008 a un’asta di Sotheby’s a New York, venduto per oltre un milione di dollari.

Il quadro finì al centro di un’indagine giudiziaria, in quanto risultava rubato, dopo che l’ultimo proprietario, lo scrittore Franco Lucentini, era deceduto nel 2002.

Come aveva fatto il quadro ad arrivare negli Usa e messo all’asta? Il Comune di Novellara, per il suo legame con l’autore del quadro, Lelio Orsi, ha sempre manifestato la forte intenzione di accogliere ’Leda e il cigno’ al Museo Gonzaga, in rocca.

Proprio il Comune di Novellara fece partire le segnalazioni sulla presunta esportazione clandestina dell’opera d’arte. L’indagine fece poi annullare la vendita con restituzione del quadro all’Italia, nell’aprile del 2012. Il procedimento penale si concluse anni dopo, senza l’indicazione della destinazione del bene. Nel 2020 la confisca del dipinto e l’avvio delle pratiche per l’affidamento a Novellara.

E il sogno si avvera. Oggi, infatti, in occasione della riapertura, viene presentato il prezioso dipinto, esposto al museo in rocca.

"Il nuovo allestimento riguarda le sale del cinquecentesco appartamento dei Conti Gonzaga, progettato, realizzato e decorato sotto la direzione di Lelio Orsi proprio al piano nobile della Rocca. L’intervento – spiega il sindaco Elena Carletti (nella foto) – ha comportato un investimento complessivo di 165mila euro, di cui 42mila euro da finanziamento regionale. Questi lavori, ora ultimati, ci permetteranno di ospitare finalmente anche il quadro di Lelio Orsi, dopo anni di… intrighi internazionali".

Antonio Lecci