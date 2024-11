Ledesma va al... maximo: 100% sui calci piazzati. Età media ’green’ dello staff tecnico: 34 anni

È stato un inizio di stagione da montagne russe per il Valorugby, tra grandi vittorie e livide sconfitte. Ripercorriamolo attraverso qualche cifra.

2 I ko nelle ultime due partite; dopo un avvio di annata da favola, ultimi dieci giorni da tregenda.

3 punti servono ora a Diavoli per acciuffare un posto nelle semifinali di Coppa Italia, in seguito all’inaspettata sconfitta con Vicenza. Occorrerà vincere a Padova, a metà dicembre, per non dover sperare in un inciampo da parte dei vicentini.

4 sono i giocatori della A Elite convocati per i test match autunnali: Bertaccini (Valorugby) nell’Italia; Dell’Acqua (Valorugby) e Moreno (Lazio) nel Brasile; Fernandez (Colorno) nel Cile.

5 i “centenari” del Valorugby. Matteo dell’Acqua guida con 156 match giocati in campionato; nella sua ombra Davide Farolini, con 155; Davide Rimpelli è a 111; Armand Du Preez a 104 e da qualche settimana si è unito a questo ristretto super-club Mirko Amenta, 102 partite granata.

8 le vittorie del Rovigo in otto partite, tra campionato e coppa. Un ritmo da Pogacar. Sei su otto per il Valorugby.

9 i gradi celsius previsti stasera per Valorugby-Colorno. Una partita sotto i riflettori sarà per i Diavoli e i loro tifosi una interessante novità.

26° la nuova posizione del Brasile nel ranking mondiale; un record per i verdeoro, che nel vittorioso test match di Hong Kong hanno schierato Dell’Acqua, capitano Valorugby, come flanker titolare.

33 le lettere che compongono il nome di Ulises Ezequiel Montes de Oca Garziera, tallonatore Valorugby. Nome altisonante da seduttore delle telenovelas o da visconte di Don Chisciotte, Garziera è il veterano dei Diavoli avendo 37 anni. Cioè qualcuno in più dei suoi allenatori.

34 anni scarsi è infatti la sorprendente età media dello staff del Valorugby: Violi, head coach, ne ha 31; Newton, allenatore trequarti, 33; Garrido Panceyra, d.s., 34; Randisi, coach di mischia e touche, 35. Tutti freschi ex giocatori.

100% la percentuale sui calci piazzati di Maximo Ledesma, kicker del Valorugby: tredici tentativi e tredici centri finora. Nessun altro nel campionato è così preciso.

320 minuti in campo su 320, in campionato, per Amenta e Paolucci.

448 i “cap” internazionali dei venticinque azzurri o ex azzurri che popolano la Serie A Elite: da Canna (Fiamme Oro) che ha 54 cap a Bertaccini (Valorugby) e Teneggi (Rovigo), che sono stati convocati in nazionale maggiore ma ancora non schierati.

720 la media spettatori della Serie A Elite, fin qui. Il torneo lotta per ritrovare le migliaia di spettatori di un tempo.

9.980 i follower Facebook del Valorugby, contro i quasi 27mila della Reggiana calcio e i 30mila della UnaHotels basket.

Marco Ballabeni