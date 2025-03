"L’edicola la mia vita. I giornali sopravvivranno"

La pandemia gli ha dato la possibilità di riprogettare la sua vita, e lui non si è lasciato scappare l’occasione. Da laureato, da decenni impiegato nell’Ufficio commerciale estero di un’importante azienda reggiana, è diventato titolare di un edicola. Anzi: l’Edicolante di Puianello. "Adesso non sono più stressato, sono padrone della mia giornata e un punto di riferimento della comunità. Sto bene", afferma il cinquantenne Denis Ferretti. Denis, cosa è cambiato con il Covid? "Lavoravo per una ditta di arredi. Con la pandemia, hanno riscontrato difficoltà e hanno deciso di ridurre il personale. Ci hanno fatto una proposta abbastanza corretta, ed io ho preso la buonuscita. Era il 2020. Ho fatto un anno di cassa integrazione, ed intanto ho valutato cosa proponeva il mercato. Lo Stato dà la possibilità di incassare subito tutta la Naspi se si intraprende un’attività. Ne ho valutate tante: dall’aprire un alimentari all’allestire un furgone food truck specializzato in prodotti emiliani come i cappelletti… Il cibo e la cucina sono tra le mie passioni! Leggevo, studiavo, mi sono informato alla Camera di commercio… Avevo anche preso in considerazione di rilevare il chiosco della Rosta, ma bisognava aspettare i bandi". I motivi della scelta dell’edicola. "Mia cugina mi ha segnalato che il titolare dell’edicola di Puianello aveva intenzione di ritirarsi. Così mi sono presentato.. ed eccomi qui. Ho iniziato che c’era ancora il Covid: lavoravo con la mascherina, dovevo controllare i green pass, far entrare un cliente alla volta. Le edicole però sono state tra le attività meno toccate dalle chiusure, ed è andata abbastanza bene da subito. È un’attività che offre poco riposo… È impegnativa: ci si alza presto al mattino, si è aperti quasi sempre durante l’anno, 6 giorni su 7. Ma non mi pesa".

"Mia moglie – continua – lavora su vari turni all’ospedale di Sassuolo e può sostituirmi, e mia figlia maggiore può darmi una mano. Si lavora tanto, ma non ci si stanca mentalmente e si è sempre tra le persone. E poi Quattro Castella è un po’ casa mia: risiedo a Buco del Signore, ma da piccolo ho abitato per tre anni a Montecavolo e qui ho parenti, perché la bisnonna materna di questa zona. Quando ho rilevato la gestione sono stati i primi clienti. È stato da subito piacevole". L’edicola ne è uscita trasformata. "Il precedente titolare era un appassionato di fumetti, che continuo a tenere anche se scelti: Bonelli, alcuni manga, Disney e Panini. Amo la storia locale, folklore e dialetto reggiani: così qui si possono trovare volumi particolari, ma anche il calendario ‘Tin Bota’. Molti autori reggiani mi lasciano i loro libri in conto-vendita, e se i clienti lo richiedono posso mandare a prendere testi senza che si debbano spostare. Poi oggi non si può prescindere dai giochi per i bambini, figurine e carte. Per fortuna sono alto, e posso usare tutto lo spazio anche in verticale. Sono anche punto di ritiro Ups e di Poste. Le edicole nonostante internet hanno un futuro? Certo – conclude –! Sono un riferimento. E i giornali locali sono ancora i più letti: le notizie le si possono apprendere dal web, ma le persone vogliono quegli approfondimenti che solo un quotidiano può offrire".

Francesca Chilloni