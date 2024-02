L’educatore preso con la droga: "Io, consumatore consapevole. Ma non sono uno spacciatore"

Il 42enne dipendente di una cooperativa sociale, educatore incensurato, arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato con droghe sintetiche - chetamina, speed, Mdma e buprenorfina - scrive una lettera su aspetti che riguardano la sua persona e la vicenda che lo ha coinvolto. Lui, indagato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, con l’ipotesi più lieve, e difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Castelnovo Monti. "Lavoro con persone con problemi di dipendenza da 13 anni. Ho negato di lavorare in una comunità di recupero perché il mio ambito è la riduzione del danno: cioè operiamo con consumatori di sostanze, spesso non motivati al cambiamento, con l’obiettivo di ridurre il più possibile i danni a se stessi e al tessuto sociale del territorio – premette –. Ad esempio distribuendo siringhe pulite e facendoci dare quelle usate, consegnando profilattici e facendo test sulle malattie trasmissibili" Uno dei principi del suo lavoro, sostiene, "è che non è lo stato alterato di coscienza a essere in sé negativo e oggetto di lavoro, ma i comportamenti correlati. Se una persona, per consumare sostanze, arriva a commettere reati o ad avere profili di pericolosità sociale, o anche solo a rovinare relazioni personali, siamo in presenza di un problema". Dice di sè: "Io mi ritengo senza dubbio un consumatore consapevole di party drugs, cioè sostanze empatogene, piuttosto che eccitanti o rilassanti, che non uso nella mia quotidianità ma solo in contesti di festa ben precisi, insieme a persone adulte e consenzienti come me". Sull’accusa e l’arresto: "Penso di poter dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio di non avere né clienti né fornitori, quindi di non essere uno spacciatore. Sono stato in stazione non per spacciare o creare allarme, ma di passaggio per prendere il treno con la bici e andare a una festa che sarebbe iniziata alle 6 del mattino a Bologna: il biglietto era già obliterato e un’amica mi aspettava al binario. Saremmo andati a un after party legale, in un circolo club, non a un rave come scritto, con un termine che ormai si usa a sproposito da aver perso significato nel discorso pubblico". E poi: "Condivido pienamente la misura della sospensione dal lavoro disposta dal gip Luca Ramponi: sono il primo a voler dimostrare che non vi sia stata alcuna collusione con utenti della struttura in relazione a consumi o a spaccio, e che la mia vita personale, in ferie o nei weekend, al di fuori dell’orario lavorativo, non abbia mai influito negativamente sulla qualità e sull’etica del mio operato, prove alla mano e col supporto dei colleghi che sono pronti a testimoniare su questi dodici anni di lavoro insieme. Ci tengo anche a dire che nelle fasi del controllo e dell’arresto i carabinieri si sono comportati con me in modo estremamente corretto, rispettoso non solo delle procedure ma anche della mia persona". Il giovane dice anche di voler aprire "un dibattito pubblico: se vogliamo affrontare il tema degrado nelle nostre città, correlato alla marginalità e ai consumi, non possiamo prescindere da una lettura competente, approfondita e pragmatica della realtà, parlando dei problemi nella loro complessità e delle possibili soluzioni".

Alessandra Codeluppi