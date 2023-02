"L’educazione alla sostenibilità passa anche tramite i giornali"

Per il Gruppo Iren è un grande piacere far parte anche quest’anno di "Cronisti in classe", progetto che da ben 21 anni contribuisce a formare i giovani, stimolandone la creatività e il senso critico. Il Gruppo Iren crede fortemente che l’educazione sia la via più efficace e strategica per la costruzione di una cittadinanza consapevole e poter accompagnare iniziative come "Cronisti in classe" è sicuramente un esempio emblematico del nostro impegno, che sempre più cerca di creare occasioni formative e divulgative per le future generazioni.

In questa direttrice va inquadrato il progetto Eduiren, il settore educational del Gruppo, che ha l’obiettivo di veicolare la cultura della sostenibilità attraverso strumenti inclusivi, collaborativi e creativi, capaci di raccontare l’azione di Iren attraverso una molteplicità di canali e linguaggi. Tra questi c’è sicuramente quello del giornalismo, che ha la grande responsabilità di contribuire alla costruzione della nostra società, stimolandone e talvolta orientandone riflessioni e aprendo nuovi punti di vista. Da qui il motivo di investire su di esso, aiutando le nuove generazioni ad avvicinarsi al mondo dei media, in un binomio che non può che giovare ad entrambi. Infatti, la freschezza e la creatività dei giovani aiutano a vedere la realtà con occhi nuovi, individuando spazi e modalità di racconto altrimenti inesplorabili. Qualità che possono aiutare l’informazione ad interpretare al meglio il mondo che cambia, anche attraverso nuovi linguaggi, senza però rinunciare a ciò che ne ha da sempre caratterizzato la natura, ossia valori quali l’autorevolezza e la qualità del servizio offerto ai lettori.

Allo stesso tempo, l’informazione può e deve giocare un ruolo di primo piano per i giovani, offrendo un contributo nel loro percorso di crescita, accompagnandoli nella conoscenza della realtà che li circonda, di tutti gli aspetti della vita quotidiana con cui nel tempo si confronteranno e su cui acquisiranno un proprio pensiero critico. Un tema che può beneficiare di questo binomio è proprio quello della sostenibilità e della transizione energetica: Iren, grazie a un importante expertise su tali temi, è profondamente coinvolta in questo compito non solo attraverso i propri business ma con numerosi progetti sui nostri territori. Faccio dunque i migliori auguri a questa 21° edizione di "Cronisti in classe", nella certezza che offrirà a tutti, voi partecipanti e noi ‘spettatori’, numerosi spunti di riflessione e di crescita.

Luca Dal Fabbro,

presidente Gruppo Iren