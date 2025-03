L’effetto ’multe’ sulle vetrine

Di certo, il primo effetto della messa a terra dell’articolo 12 del Regolamento di polizia locale (in vigore in realtà dal 2018, ma mai fatto applicare dalla precedente amministrazione comunale) qualche effetto l’ha sortito. Ed è sotto gli occhi di tutti: le prime sei multe partite nei confronti di altrettanti proprietari di negozi dell’esagono che lasciavano le loro vetrine sfitte sporche e nel degrado – e le altre che sono state annunciate nelle scorse settimane – stanno contribuendo a far sì che alcuni degli esercizi in abbandono da tempo siano stati ripuliti e si presentino in maniera più decorosa. Speriamo sia un civismo ’contagioso’.

b. s.