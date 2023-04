Legalità, la lezione dei carabinieri

Coinvolge anche Luzzara il progetto "Cultura alla legalità", che vede impegnati i carabinieri nelle scuole. I militari della compagnia di Guastalla hanno incontrato gli studenti della scuola media Fermi di Luzzara, con il capitano Roberto Iandiorio a fare da docente su temi come droga, alcol, cyberbullismo e bullismo, fino all’educazione stradale. Presente anche il sindaco Elisabetta Sottili che ha annunciato agli studenti il concorso per le borse di studio di studio "Pasquale Iscaro", a ricordo del brigadiere capo ucciso in un conflitto a fuoco con due malviventi che avevano rapinato una banca a Luzzara, nell’estate 1998. Le lezioni dei carabinieri a scuola non sono una novità, in particolare nella Bassa, dove negli anni scorsi i comandi locali dell’Arma avevano proposto iniziative tra elementari, medie e superiori.