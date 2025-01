Legalità, la richiesta di Cisl: "Consiglio in Comune due volte l’anno"

Reggio Emilia è la città del Tricolore, simbolo del coraggio che è servito e che serve per tenere insieme il Paese. Coraggio che cammina di pari passo con la legalità che qui a Reggio Emilia è calpestata e offesa da un sistema criminale diffuso. E’ finito un 2024 eccezionale per la vastità delle indagini e al tempo stesso orrendo: nei numeri sta scritto che in questa guerra siamo un passo indietro, che servono strumenti nuovi, locali e nazionali, che tocca a questa città in prima linea richiedere". Così Rosamaria Papaleo, segretaria generale della Cisl Emilia Centrale, accompagna la proposta del sindacato di via Turri, che sarà formalizzata a breve al sindaco Marco Massari e al Presidente del Consiglio comunale Matteo Iori, per la convocazione almeno due volte l’anno di un Consiglio comunale monotematico, dedicando il 2025 alla resistenza contro l’illegalità e "il marcio che si porta appresso".

Lo scorso giugno dichiarò che Reggio era passata in un anno da 200 a 600 milioni di euro di fatture false. Un dato che fa uscire Reggio nelle rassegne stampa italiane come ‘epicentro della super associazione mafiosa capeggiata dal boss ergastolano Grande Aracri’. "Da cittadini, prima ancora che da sindacalisti, sentiamo il dovere di avanzare questa proposta aperta a tutta la città, che affidiamo al Comune affinché valuti se portare nella sala del Tricolore una discussione che sia potente come mai prima. Crediamo sia una scelta di grande consapevolezza chiamare in una seduta monotematica chi contribuisce a proteggere il territorio, chi chiede di fare di più e chi deve fare di più". Papaleo evidenzia che "abbiamo la fortuna di avere grandi servitori dello Stato, come il procuratore Paci e la prefetta Cocciufa". Quanto sta accadendo a Reggio sporca la maggioranza delle imprese, degli imprenditori e dei professionisti, a cominciare dagli esperti di finanza e tributi. "Chiediamo a questi mondi, a maggior ragione, di non restare più in silenzio e di unirsi con determinazione alla ribellione degli onesti per la liberazione di Reggio – aggiunge Domenico Chiatto, segretario di Cisl Emilia Centrale con delega alla Legalità –. Ecco perché in quel Consiglio sarebbe straordinario dare voce alle storie di impegno civile che rendono splendido il nostro associazionismo e le nostre scuole".