Legalità, le iniziative cittadine. Pedalata e viaggio giù in Calabria

Nel segno della legalità da Casalgrande alla Calabria. Sono due le iniziative che creeranno un ponte strettissimo tra il territorio casalgrandese e la Calabria: la pedalata della legalità in partenza oggi da piazza Martiri della Libertà e ‘Alla scoperta della Calabria che cambia’ che scatterà domenica organizzato dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto ‘Semi di legalità’. Il Comune, in collaborazione con il gruppo cooperativo ‘I viaggi del Goel’ di Gioiosa Ionica e il patrocinio di Avviso Pubblico, ha promosso dal 25 al 29 maggio un viaggio in Calabria. L’itinerario è stato personalizzato per incontrare le esperienze di cittadinanza attiva che hanno aperto spazi di libertà dalle mafie con la forza della cooperazione. "Con questa iniziativa – dice l’assessore alla legalità Marco Cassinadri che parteciperà al viaggio insieme all’assessore Graziella Tosi – abbiamo offerto ai cittadini di Casalgrande l’opportunità di visitare la ‘nuova Locride’, conoscere l’esperienza di un popolo e di tanti giovani che lottano costantemente contro ingiustizie, mafie ed emarginazione".

Grande attesa per la quinta edizione della pedalata della legalità del gruppo sportivo Virtus Casalgrande che partirà oggi alle 8.30 e durerà fino al 1° di giugno. "Abbiamo deciso di accettare la proposta e l’invito della coop Goel di Gioiosa Ionica e aggregarsi all’idea dell’assessore Cassinadri di andare a far visita ai cooperatori in Calabria", spiega il presidente Giordano Meglioli.

m. b.