Legalità, Siani vive nella memoria di tutti

È un progetto che coinvolge gli studenti del territorio casalgrandese per promuovere, nell’ambito dell’insegnamento, la legalità e l’educazione civica. E’ stato elaborato dal Comune di Casalgrande in collaborazione con l’istituto comprensivo di Casalgrande e l’istituto Santa Dorotea. Venerdì 21 marzo il progetto troverà la sua sintesi nella quarta edizione di ‘Insieme per la legalità si vince!’. Alle 8.20 al teatro de André le classi terze delle scuole medie riceveranno, dal sindaco Giuseppe Daviddi, la Costituzione della Repubblica Italiana. A seguire si terrà la lectio magistralis sulla storia di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. Saranno ospiti Pino Ciociola (inviato speciale di Avvenire), Ettore De Lorenzo (giornalista Rai) e Luca Ponzi (giornalista Rai). Le classi quinte delle scuole primarie presenteranno i loro elaborati sulla storia e il percorso di Siani.

"La legalità e il rispetto delle regole – dice l’assessore Marco Cassinadri (foto) – sono argomenti che richiedono un profondo lavoro di squadra sul territorio. Un’attività attenta cui tutti, nessuno escluso, devono contribuire".

m. b.