Legambiente contraria alla neve artificiale "Meglio progetti alternativi come quelli del Parco"

Sos neve in montagna. Complice la crisi climatica, la neve artificiale non può essere una pratica sostenibile, per i costi ma anche perché, secondo Legambiente, fa male all’ambiente. Per avere la neve, sempre più rara soprattutto negli Appennini a causa dell’aumento delle temperature con impatti negativi anche sul turismo invernale e sulla stagione sciistica, è frequente il ricorso all’innevamento artificiale, pratica non sostenibile e alquanto cara con sperpero anche soldi pubblici. Questo è emerso alla presentazione del dossier di Legambiente ieri a Torino. Per Legambiente il sistema di innevamento artificiale non è una pratica sostenibile e di adattamento, dato che comporta consistenti consumi di acqua, energia e suolo in territori di grande pregio. L’innevamento artificiale richiede sempre maggiori investimenti per nuove tecnologie ed enormi oneri a carico della pubblica amministrazione e il costo della produzione della neve sta lievitando: da 2 euro al mc nella stagione 2021-2022, a circa 3-7 euro attuali. La presidente di Legambiente Appennino Reggiano, Nuccia Mola, mentre ricorda che anche in Emilia Romagna diversi impianti sciistici sono stati dismessi per mancanza di neve ed altri aprono solo quando nevica, tra cui Cerreto Laghi costretto a comunicare gli aggiornamenti, ricorda che l’inverno può essere vissuto diversamente anche con poca neve e altre pratiche.

"Da un’idea del presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Fausto Giovanelli - precisa la presidente di Legambiente, Mola – è nato 15 anni fa il progetto ‘neve-natura’ che mette in movimento migliaia di studenti di ogni età provenienti dai versanti ligure-tosco-emiliano e che, durante la stagione invernale, raggiungono le diverse località del territorio del Parco. Un’opportunità importante per far conoscere ai giovani l’ambiente appenninico attraverso soggiorni invernali con ciaspolate sulla neve, senza la necessità di ricorrere agli impianti di risalita per la tradizionale attività sciistica. Anzi, è un modo per far rispettare e conoscere meglio il nostro territorio ai giovani, futuri turisti dell’Appennino". Sarà pur vero quello che sostiene l’ambientalista Mola, però non compensa la voglia di sciare, come appare nell’immagine scattata domenica scorsa al Cerreto.

Settimo Baisi