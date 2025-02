Legge di bilancio, i tagli: "Via 15 milioni di euro in 5 anni al territorio"

La legge di bilancio prevede per il quinquennio 2025-2029 un taglio di oltre un miliardo di euro per i contributi governativi per i vari enti locali di tutta Italia e anche la provincia reggiana ovviamente verrà penalizzata, comune per comune, in base al numero di abitanti e ad altri parametri.

I numeri puntuali di questo taglio sono stati snocciolati dal deputato del Partito Democratico, Andrea Rossi, che con un post social molto incisivo ha evidenziato come per la nostra provincia, arriviamo a toccare la mancata erogazione di quasi i 15 milioni di euro in cinque anni. "Autonomisti a parole - si legge nel post sulla pagina Facebook del deputato -, centralisti nei fatti. Non può essere diversamente la politica, ormai conosciuta, del centrodestra che ogni volta che governa penalizza costantemente i comuni come se fossero l’unico soggetto di spesa e non quell’ente di prossimità capillare che eroga servizi importanti alle nostre comunità. Gli enti locali sono per il Governo dei luoghi in cui produrre tagli lineari senza alcun tipo di riflessioni e analisi, in anni in cui abbiamo visto aumentare i costi senza che venissero in parte riconosciuti con maggiori finanziamenti e trasferimenti. Ed è purtroppo l’epilogo triste che si vede in queste ore con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che evidenzia ciò che accadrà a Reggio Emilia dal 2025 al 2029 con tagli pari a 13.257.229 euro per i 42 comuni e di 1.181.288 euro per la Provincia.

In pratica ai comuni reggiani verranno tolti quasi 15 milioni di euro. Finanziamenti che non potranno essere utilizzati per garantire i servizi di prossimità alla comunità che tutti noi che viviamo in questi territori conosciamo. Dai servizi alla prima infanzia, servizi per la terza ai servizi sociali per situazioni di difficoltà e politiche abitative, alla manutenzione dei territori e quindi il decoro urbano e la qualità dei nostri territori. I numeri più alti riguardano ovviamente il Comune di Reggio per 4,589 milioni di euro, quello minore di Vetto con 41.737 euro. Con questa politica, come abbiamo già detto, saranno i Comuni e i cittadini che risentiranno di queste scelte, vedendosi importanti spazi di autonomia. Un bell’esempio di come questa destra si sia sempre molto distante dai territori nei fatti".

Dai dati pubblicati dal deputato PD, si evince che alla città, segue Scandiano con oltre 750mila euro poi Correggio con quasi 600.000 euro. E non va certo meglio agli altri comuni; quasi tutti infatti registrano tripla cifra nelle migliaia di euro di tagli, con un dato che balza sicuramente all’occhio riguardante il comune di Ventasso che, tra quelli montani, è sicuramente il più svantaggiato con un cumulo di oltre 200.000 euro di tagli, in un territorio che già riscontra diverse criticità di varia natura e questo ulteriore deficit potrebbe davvero rappresentare un’ulteriore problema.

Cesare Corbelli