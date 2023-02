Vari • Al teatro Cavallerizza, in viale Allegri a Reggio, alle 16 è in programma "Il seme magico", tratto da una antica leggenda cinese, con Marco Cantoni e Diego Gavioli, che si occupano anche delle musiche. C’era una volta nella lontana Cina un vecchio imperatore, che non sapeva a chi lasciare il trono perché non aveva eredi. Decise allora di dare un semino ad ogni bambino dell’impero…

• Oggi alle 16 al teatro di Scandiano va in scena "Abbracci" del Teatro Telaio, con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. Due Panda stanno costruendo casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come si può condividere il bene più prezioso? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci, perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose.

• Sempre alle 16 al teatro di Novellara c’è "Il lupo e i sette capretti" con Danilo Conti e Antonella Piroli, produzione di Tanti Cosi Progetti.