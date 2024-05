Leggere Dostoevskij e riscoprire il valore dell’idiozia

Scoprire aspetti inediti della letteratura di Dostoevskij, attraverso un libro che propone una rilettura del romanzo ‘L’Idiota’ dal punto di vista teologico. L’iniziativa è in programma domani alle 17.30 alla biblioteca comunale di viale Umberto I, in centro a Boretto, con la presentazione del libro "Beati gli idioti. Dostoevskij e il discorso della montagna di Daniele Castellari". Un libro rivolto a tutti, per scoprire la ricchezza narrativa di Dostoevskij, in relazione al valore estetico ed etico dell’idiozia. Daniele Castellari è insegnante di lettere al liceo Moro di Reggio. Ha pubblicato saggi letterari e volumi vari. Conduce laboratori e seminari come formatore in scuole, università, comuni e biblioteche su temi legati alla lettura e alla narrazione teatrale. Svolge attività di narrazione teatrale, regia e organizzazione teatrale come direttore artistico del Piccolo Teatro in piazza di Sant’Ilario d’Enza. L’evento di domani è a cura del Comune di Boretto, con ingresso libero.