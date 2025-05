Leggere, scrivere, giocare. La città è dei bambini

Inizia oggi il weekend di Internazionale Kids, primo festival di giornalismo per bambini. Ad aprire l’evento, in piazza Martiri, sarà Carlotta superflash, fumetto originale sceneggiato da Silvia Vecchini e disegnato da Sualzo, a puntate su Internazionale Kids: è la storia di una ragazzina che porta sempre con sé un oggetto speciale.

Il laboratorio Più fiori sui balconi, alle 17.30 a Piazza Martiri, a cura di Fiori Ribelli e in collaborazione con Iren, è un’attività didattica e di sensibilizzazione ambientale che vedrà bambini e bambine "sporcarsi le mani" attraverso la guerrilla gardening: bombe di semi con il compost del territorio di Reggio, per far sbocciare il verde in città.

Alla Cavallerizza, alle 18.30, Idol, con l’illustratore Ivan Canu per scoprire da dove proviene il K-Pop attraverso un racconto, per musica e immagini, lungo cinque generazioni.

Due incontri saranno dedicati all’approccio ‘Writing and reading workshop’, per approfondire la comprensione degli articoli di attualità. Alice Bigli parlerà di come trasformare la lettura dei giornali in un’occasione di confronto tra i più giovani. Al via i documentari per i più piccoli, tratti dalla rassegna ‘Kids on the silk road’, che racconta di 15 bambini provenienti da 15 paesi lungo l’antica Via della Seta.

Alle 21 alla Cavallerizza ‘Le gemelle veneziane’ di Kaspar Astrup Schröder: storia di Gaia e Giulia, due gemelle gondoliere. A seguire, ‘Una bambina all’attacco’, di Camilla Magid e Anam Abbas, parlerà di Leeza, una ragazza di 12 anni che gioca a calcio in una squadra femminile in Pakistan.

Lara Maria Ferrari