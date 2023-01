Ave Cesare, i nuovi legionari nascono a Reggio Emilia

Anche una donna legionario nel corso di scherma antica

Reggio Emilia, 9 gennaio 2023 - ​Legionari romani, a raccolta. L’arte del combattimento si impara a Reggio, con il corso di Scherma antica che si svolge ogni lunedì sera nella palestra della scuola Pezzani di via Wybicki 30.

L’insegnante è Massimiliano Imbrogno, 58 anni, originario di Taranto e abitante a Reggio, di lavoro tecnico di macchinari per centrali di sterilizzazione ospedaliere. Da 16 anni frequenta il mondo della rievocazione storica, dove interpreta la parte del legionario romano e, più di recente, anche quella dell’oplita etrusco.

“Quattro anni fa abbiamo avuto l’idea di fare un corso di scherma antica - dice Imbrogno -, sono pochissime le realtà in Italia a praticarla. L’abbiamo chiamata così, a livello Uisp, per distinguerla dalla scherma storica. Impariamo a conoscere e le armi e a combattere, c’è tutta una ricerca per capire a fondo come venissero utilizzate". Lo scopo del corso? "Imparare, coltivare la passione per il mondo antico, fare preparazione atletica, ma soprattutto divertirsi insieme, cioé lo spirito delle nostre rievocazioni storiche".

Affianca Massimiliano Imbrogno una delle rarissime legionarie italiane, Dafne Marilù Amalia Nesti, italo americana con doppia cittadinanza che ogni settimana arriva da Milano per allenarsi nella nostra città. Non esistevano donne legionario o donne nella legione romana, ma Dafne Nesti, artista Italo-Americana, ha superato molti pregiudizi e ostacoli fino a guadagnarsi un posto in una legione, partecipando a molte rievocazioni storiche. "Questo corso a Reggio è nato dalla nostra forte passione per la storia e la rievocazione - dice Dafne Nesti -, si impara un’arte sconosciuta ai più, la scherma antica unisce forza e abilità alla bellezza delle forme belliche antiche".

Praticata in tutto il mondo, la rievocazione storica ricrea gli ambienti e le usanze dei popoli del passato riproponendo accampamenti militari, battaglie, armamenti, riti, usi e costumi, alimentazione, cura della persona, oggettistica e molto altro. I rievocatori dei legionari romani sono soliti passare alcuni fine settimana in diverse zone d’Italia e del mondo in tende negli accampamenti militari, a volte anche nei luoghi più isolati e lontani, cercando di usufruire il meno possibile delle comodità moderne e vivendo del fuoco, del campo, di esercitazioni e di guardie continue, diurne e notturne, perché il campo "potrebbe essere attaccato in qualsiasi momento dagli antagonisti, i barbari".

Iniziato nel 2019, bloccato o proseguito in modo sporadico nel periodo della pandemia, da settembre il corso di scherma antica di Reggio è ripreso in modo regolare. "In realtà il corso non ha mai cessato di esistere, ma è proseguito nonostante tutto, imperterrito proprio come un legionario Romano", precisa Dafne Nesti.

Il corso (l’attività fa parte dei corsi della palestra Shodan) consente di imparare anche una scherma scenica, utilizzata nei film e nelle performance, che può essere utilizzata per combattimenti e duelli, e addestra a impegnativi combattimenti con scudo e spada, oltre alla scherma oplitica, scherma legionaria e da quest’anno tiro con l’arco antico.