"Legislazione antimafia incompleta Non intercetta le persone fisiche"

"Sgombriamo il campo da ogni possibile dubbio, in Comune a Reggiolo, un soggetto che abbia a carico delle interdittive antimafia non fa il tecnico comunale". È questa la netta posizione del sindaco Roberto Angeli (nella foto), all’indomani dell’operazione ‘Sisma’, condotta dalla Dda di Brescia, che ha portato all’arresto di dieci persone, per le ipotesi di reato di concussione, corruzione e intestazione fittizia di società. Tra questi anche residenti nella Bassa reggiana. Giuseppe Todaro, 36enne nato a Crotone ma residente a Reggiolo, architetto, finito in carcere: dal 2014 al 2021 aveva il compito di gestire le pratiche del ’cratere sismico’ della provincia di Mantova. L’altro, Enrico Ferretti, 47 anni, residente a Guastalla, ai domiciliari per due ipotesi di intestazione fittizia anche qui con l’aggravante mafiosa di aver agevolato la cosca Dragone.

"È chiaro che Todaro, qui in Comune a Reggiolo, lo conosciamo bene. Sia per le sue vicende famigliari – sottolinea il sindaco Angeli – sia perché col padre ha più volte tentato di aprire imprese edili ripetutamente colpite da interdittive antimafia. Noi, come amministrazione comunale, l’avevamo ‘attenzionato’ più volte, ma qui, la vicenda che lo riguarda pone in evidenza un vulnus in quella che è l’intera legislazione antimafia".

Angeli, in effetti, pone in evidenza un aspetto che va oltre la mera questione di opportunità che una vicenda simile offre: "La ricostruzione post sisma, ha portato numerosi finanziamenti pubblici e ha ‘fatto gola’ a tanti; alcuni purtroppo, anche al di fuori della legalità. Da un lato, va detto, che le white list e l’applicazione costante delle interdittive sono stati strumenti che hanno eretto una barriera poderosa per tutte quelle persone giuridiche in ‘odore di mafia’ che volessero provare a intercettare quei fondi. Ma dall’altro, lo stesso non si può dire per le persone fisiche. Per tanto, un’amministrazione, non ha la possibilità di impedire a uno come Todaro, in qualità di libero professionista, di poter presentarsi agli uffici comunali e presentare progetti, o provare a intercettare finanziamenti. In questo senso, c’è un ampio margine legislativo da colmare".

Ad ogni buon conto: "A Reggiolo – precisa il primo cittadino – i controlli sulle imprese e sulle istanze di contributo regionale per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma sono stati accurati e costanti. Quando si affidano incarichi ci si deve porre sempre delle domande. Ad esempio, nel momento in cui si valuta l’assunzione di un tecnico, sono necessarie verifiche. Soprattutto a Reggiolo non ci si presta ad ambiguità". Infine l’auspicio: "Che la magistratura faccia luce su tutto questo contesto criminale presto e bene e che le pene siano esemplari. Lo si deve a tutti quei professionisti onesti che operano all’interno delle leggi, osservandole sia nella forma che nella sostanza".

Nicola Bonafini