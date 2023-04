Legumi benefici contro malattie cardio-vascolari

Ancora una volta grandi elogi per i legumi sostenuti dal lavoro di studiosi dell’Università di Atene che hanno vagliato centinaia di articoli e studi effettuati negli ultimi anni riguardanti il legame fra questi ortaggi e le malattie cardio-vascolari. Fra decine di alimenti valutati, comprendenti cereali integrali, frutta, verdura, uova, pesce, carne ed altri, i legumi hanno mostrato un notevole beneficio contro le malattie cardio-vascolari in generale e dei vasi del cuore. Verosimilmente tali effetti salutari scaturiscono dai componenti dei legumi che comprendono in buna misura ferro, zinco, potassio, vitamine B, fibra alimentare, molte proteine e pochi grassi. Inoltre la presenza nei legumi di fitosteroli risulta efficace nel controllo del colesterolo totale, del colesterolo Ldl (detto anche cattivo) con aumento anche del colesterolo Hdl (detto anche buono). Il fatto eclatante scaturito da tale ricerca consiste nel fatto che il progressivo aumento della assunzione di legumi portava contemporaneamente a un minor rischio di malattie cardiovascolari e di patologie coronariche. Il rischio vascolare diminuiva progressivamente con l’aumento settimanale di questi alimenti fino alla dose di 400 grammi, dopo di che un ulteriore quantità non dava superiori benefici. Da rilevare stranamente che non sono stati rilevati benefici dei legumi verso il rischio di ictus cerebrale. Fagioli, ceci, piselli, fave, lenticchie possono davvero essere un toccasana per le nostre arterie.

William Giglioli

(medico specialista in Scienza dell’Alimentazione)