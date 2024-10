"Lei consenziente, ma l’atto era di pedofilia"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, dopo l’udienza di mercoledì è proseguita ieri per tutto il giorno la deposizione di Nadia Bolognini, imputata psicologa che lavorava per il centro di Torino ‘Hansel e Gretel’. Rispondendo all’avvocato Luca Bauccio, codifensore insieme all’avvocato Francesca Guazzi, ieri è emersa una questione controversa su un documento firmato dal pm Valentina Salvi il 14 dicembre 2018, in cui si diceva al proprio consulente tecnico, la psicologa Elena Francia, che la Procura doveva procedere in tempi brevi alla richiesta di archiviazione di un padre da abusi sessuali sulla figlia e le si chiedeva di verificare se durante la psicoterapia alla Cura di Bibbiano fossero emersi elementi rilevanti.

Bolognini, che teneva quelle sedute con la minore, scrisse a Francia, e lo ha ricordato ieri in aula, che non era emerso nulla: "Ma questa circostanza nel capo di imputazione non è riferita". Bauccio ha poi rimarcato: "Parliamo di informazioni coperte da segreto come una domanda di archiviazione. Poi Bolognini era allora già indagata per relazioni false e per aver indotto falsi ricordi, e le sue sedute erano già intercettate. Eppure Francia le chiese informazioni su eventuali abusi sulla bambina. Francia afferma di essere stata autorizzata dal pm che indagava su Bolognini a rivelare a Bolognini l’intenzione di archiviare un procedimento per abusi, rivelarne il contenuto e chiedere una relazione sui presunti fatti rispetto ai quali Bolognini era indagata per averli inventati".

Durante la mattinata sono state ripercorse le storie di diversi minori. Vi è stato un lungo approfondimento sulla vicenda di una 13enne di origine orientale: "Lei aveva già detto a un altro psicologo di aver avuto rapporti completi con lo zio", un 27enne che aveva problemi di droga. Secondo l’accusa, la psicologa ignorò volutamente che la ragazzina era consenziente e che era stata lei a prendere l’iniziativa col 27enne: "Ho riconosciuto l’innamoramento, ma feci presente che era un atto di pedofilia". Nega di averle mai descritto i genitori come "menefreghisti": a suo dire la 13enne si legò allo zio perché si sentiva sola, anche se i genitori non avevano effettivamente colpe".

Ha negato anche che fosse mai emerso che la minorenne fosse picchiata dal padre: "È un’errata trascrizione". E spiega il senso di un colloquio psicologa-ragazzina: "Lei voleva dire che le mancava il papà". E ha detto che i capi di imputazione "non hanno corrispondenza nei colloqui. Non si può considerare solo una singola frase, altro è ricostruire". Sul fatto di averle inculcato a convinzione di aver subito abusi dal padre, Bolognini spiega: "Io le avevo solo chiesto se avesse avuto relazioni sessuali precedenti a quelle con lo zio, ma senza fare riferimento al papà".

A inizio udienza l’avvocato Federico De Belvis ha sostenuto che durante l’interrogatorio della sua assistita Marietta Veltri, un carabiniere ha citato una relazione in cui si dice che il nonno buttò a terra la nipotina per poi toccarle il sedere. Il difensore ha chiesto di esibire quella relazione perché non è stata trovata. E l’avvocato Rossella Ognibene (codifensore di Federica Anghinolfi) ha sollevato un’eccezione di inutilizzabilità dell’interrogatorio perché manca la relazione.

Nella scorsa udienza, invece, l’avvocato Elisabetta Strumia (codifensore di Annalisa Scalabrini) ha detto che gli inquirenti, nell’interrogatorio reso un mese e mezzo l’applicazione di misure cautelari, citavano l’esistenza di due registrazioni (della consulente tecnica d’ufficio e della madre della bambina), ma che non risultano agli atti. È stato dunque chiesto che fossero acquisite e, in caso contrario fossero presenti, che si retrodatasse tutto all’avviso di fine indagini. Ieri il pm ha riferito in aula che queste registrazioni non ci sono perché fu commesso un errore nel citarle durante l’interrogatorio. Su entrambe le questioni si attende il responso del tribunale.