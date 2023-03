Lei lo lascia e cambia la serratura Lui la denuncia: assolta dal giudice

Lei era accusata di aver rubato orologi preziosi e una bicicletta costosa all’ex compagno, mentre il marito di averlo minacciato di morte. Entrambi però sono stati assolti.

Un’intricata storia che risale al 2018 e che si è chiusa cinque anni dopo. Protagonisti, una donna reggiana di 42 anni che all’epoca dei fatti aveva da poco lasciato il compagno, un facoltoso imprenditore modenese più anziano di lei di quasi il doppio dei suoi anni. Insieme, vivevano in un’antica villa alla periferia di Modena, di proprietà della madre di lei che aveva concesso la prestigiosa dimora in comodato d’uso gratuito alla coppia con regolare contratto registrato. Ma la loro relazione finisce. Lei conosce un uomo reggiano che oggi ha 50 anni e che è diventato suo marito. La donna ‘caccia’ fuori di casa l’ex che però non ne vuole sapere di accettare questa situazione. La donna cambia la serratura, ma l’ex torna più volte alla carica in quella che era stata anche la sua abitazione fino a poco prima. E qui scattano una serie di denunce da parte dell’anziano. Il sostituto procuratore di Modena Luca Guerzoni ottiene un decreto di citazione a giudizio nei confronti della coppia reggiana con l’accusa di furto ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose per lei e minacce aggravate per lui. L’ex infatti sosteneva che la donna, oltre ad averlo sbattuto fuori cambiando la serratura, gli avesse portato via orologi per un valore complessivo di 12mila euro e una bicicletta di marca Atala da 300 euro. Inoltre l’imprenditore affermava che il marito lo avesse minacciato di morte con questa frase agli atti nel capo d’imputazione: "Ti taglio la testa, non vali niente". Il pm aveva chiesto un anno e sei mesi (pena non sospesa) per lei, otto mesi per lui. La sentenza del giudice del tribunale di Modena, Elena Quattrocchi li ha assolti. "Le date della denuncia non combaciavano coi presunti furti – spiega Ernesto D’Andrea, avvocato difensore di entrambi – Le immagini delle telecamere davanti all’abitazione hanno dimostrato che è stato l’imprenditore stesso a portare via la bicicletta. Perciò è risultato essere inattendibile".

Daniele Petrone