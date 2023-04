Lei lo lascia, lui le invia un coltello e una katana per intimorirla

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 24 aprile 2023 – Messaggi, insulti, minacce, appostamenti e pedinamenti all’ex compagna, non accettando la fine della relazione sentimentale. Situazione che aveva fatto diventare un vero incubo la vita della donna, con serie preoccupazioni per la sua sicurezza personale. Sono così partite le indagini nei confronti del presunto stalker, un uomo di 48 anni abitante a Montecchio, denunciato per atti persecutori.

Sono stati i carabinieri di San Polo a indagare sulla vicenda, con la Procura della Repubblica che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla vittima. Deve restare a distanza di almeno settecento metri da lei. L’atteggiamento dell’uomo sarebbe nato dopo che l’ex compagna lo aveva lasciato, iniziando la relazione con un altro uomo. In un’occasione le aveva fatto avere un secchio con effetti personali del figlio, ma anche un coltello e una katana, per intimorirla.