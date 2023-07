Leila, eseguita l’autopsia Atteso l’ok per i funerali

Un altro strazio ha colpito ieri papà Gentjan Kurti: si è dovuto recare alla camera mortuaria comunale di Bologna per effettuare il riconoscimento ufficiale della salma della piccola Leila. Un atto necessario, che si è svolto mentre negli uffici giudiziari della si svolgeva l’udienza di conferimento dell’incarico al medico legale per lo svolgimento dell’autopsia. "Il quesito è semplice: trovare il nesso casuale della morte", spiega l’avvocato Davide Martinelli, legale della famiglia della bambina morta dopo due settimane di agonia a seguito dei traumi riportati il 14 agosto in un incidente stradale in tangenziale. L’esame autoptico è iniziato alle 17. Del caso si sta occupando il procuratore aggiunto Lucia Russo; era presente all’udienza insieme a due collaboratori di Martinelli e oggi sarà lei, qualora non vi siano altri passaggi investigativi necessari, a firmare oggi il nullaosta alla restituzione della salma alla famiglia Kurti.

I funerali molto probabilmente si svolgeranno domani, giorno in cui a San Polo sarà lutto cittadino in omaggio ad una vita spezzata proprio quando stava sbocciando verso il futuro. Per depositare i risultati dell’autopsia, i medici hanno 60 giorni. Intanto, spiega ancora l’avvocato, altre informazioni potranno essere dedotte dalle cartelle cliniche sequestrate all’ospedale Maggiore dove Leila era stata da subito ricoverata in gravissime condizioni, dove è poi stata sottoposta a due delicati interventi chirurgici, e dove in coma ha lottato inutilmente contro la morte per due settimane.

La Procura è riuscita a rintracciare il veicolo – un’Audi che quel giorno era condotta da un albanese residente in provincia di Modena – che ha dato origine al maxi tamponamento in cui è stata coinvolta la Renault Clio su cui viaggiano i Kurti ed altre due vetture. Il rottame si trovava presso un’officina che non aveva ancora proceduto a rottamarla, al contrario di quanto inizialmente era emerso. "Con i rilievi svolti dopo l’incidente dalla Polizia stradale e con i veicoli dunque possibile effettuare una ricostruzione cinematica del tamponamento", sottolinea Martinelli. Sia il conducente dell’Audi che papà Gentjan hanno ricevuto un avviso di garanzia per l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Francesca Chilloni