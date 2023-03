’L’elefante invisibile’ La giornata Unimore per la lotta alle mafie "È un nostro dovere"

Comprendere ed educare alla ’lotta di popolo’ alle mafie, un ’elefante invisibile’ al quale il dipartimento di Educazione e scienze umane di Unimore dedica una giornata per far riflettere sulle dinamiche criminali e le infiltrazioni mafiose che si possono insinuare anche nella realtà emiliano-romagnola.

L’appuntamento è per oggi, nell’aula Artigianelli di palazzo Baroni (il vecchio seminario, in viale Timavo 93), dove alle 10 gli studenti del Desu incontreranno il fondatore di Libera don Luigi Ciotti. Poi, dalle 18, la tavola rotonda aperta al pubblico per il dialogo tra l’assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla, il vicedirettore del dipartimento di Educazione e Scienze Umane Alberto Melloni, il comandante regionale della Guardia di finanza Ivano Maccani, il procuratore capo di Reggio Calogero Gaetano Paci e il prefetto Iolanda Rolli; il giornalista di La7 Andrea Purgatori interverrà con un contributo video. A moderare sarà Benedetta Salsi, vicecaposervizio della nostra redazione.

Il Desu è fresco vincitore del titolo ministeriale di ’dipartimento d’eccellenza’ grazie a un progetto di ricerca sugli analfabetismi ad alto costo sociale, l’evento odierno si inserisce nel quadro delle celebrazioni. Il Desu, insignito fino al 2027 di questo titolo di durata quinquennale, sente il bisogno di riflettere sulle dinamiche criminali e la rete che possono intessere, per evitare che il territorio si creda vaccinato rispetto alle infiltrazioni mafiose.

Alberto Melloni, vicedirettore del dipartimento, ha coordinato l’iniziativa e ne ha spiegato l’origine: "Il Desu si sente vocato alla responsabilità sociale forte nel formare gli educatori e gli insegnanti del futuro, dunque deve avere anche questo tema al centro della sua missione. Non c’è una terza missione, ma un dovere in questo senso".