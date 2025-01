L’elicottero giallo che salva le vite. Quasi 100 interventi per Pegaso 2: "Operazioni tempestive e di qualità"

Quasi cento interventi in un anno quelli di Pegaso 2 nella provincia di Arezzo molti dei quali sono stati fondamentali per salvare vite umane. Anche per quest’anno l’elisoccorso della Regione Toscana si rivela una risorsa preziosa per l’emergenza urgenza data la sua capacità di intercettare con velocità e precisione le situazioni in cui è richiesto un trasferimento tempestivo di un paziente fino all’ospedale. Basta leggere la cronaca di tutti i giorni per rendersi conto di quanto sia imprescindibile trasportare un paziente ferito dalla nostra provincia fino ai centri specializzati di Careggi, Le Scotte oppure il Mayer, se si guarda ai piccoli pazienti.

In totale nel 2024 sono stati portati a termine in provincia di Arezzo 98 interventi, di cui 89 primari cioè diretti sul posto, mentre 9 che riguardano un trasferimento da ospedale a ospedale. Di questi, 44 interventi sono stati “abortiti“ cioè l’elicottero è decollato ma è tornato indietro per il maltempo, o perché non era più necessario l’intervento. La maggior parte delle volte, 65, l’elicottero giallo si è alzato in volo di giorno, mentre 33 volte di notte. In quattro casi ci sono state trasfusioni di sangue eseguite sul luogo direttamente con la strumentazione del Pegaso 2. In 18 casi si tratta di night vision goggles cioè di una tecnologia che consente di effettuare un atterraggio in notturna come se avvenisse di giorno grazie alla tecnologia di Pegaso 2.

"Il ringraziamento, - dichiara il dottor Barbadori, - va a tutto il personale dell’emergenza 118, quello sanitario che alterna la propria attività anche sui mezzi terrestri (ambulanze e automediche) e anche a quello tecnico che con grande professionalità assicura l’efficacia e la sicurezza dei servizi". "Mi complimento con tutti gli operatori dell’Elisoccorso per il grande lavoro e per la qualità degli interventi fatti che rendono più tempestiva ed efficace la risposta nelle urgenze tempo dipendenti", conclude il direttore dipartimentale Asl Tse di Emergenza urgenza, Mauro Breggia.