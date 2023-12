L’emancipazione che passa dalle mani

di Saverio Migliari

Abbiamo voluto salutarvi per questi giorni di festa con una storia edificante, che ci allontani per un attimo dalla dura cronaca quotidiana. Una storia che racconta di come un gruppo di donne migranti del Kosovo abbia trovato una strada per l’emancipazione attingendo a quella che l’antropologia chiama ’metis’: il sapere pratico, l’astuzia delle mani, la conoscenza che non presuppone erudizione. I volti e le storie dell’azienda Netflex, fanno pensare anche a come si possa creare, tramite il lavoro, un buon modello d’immigrazione. Che capisca e valorizzi le capacità e la cultura di chi arriva qui. Con questa storia vi auguriamo un Buon Natale.