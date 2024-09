L’emergenza maltempo. Dieci vigili del fuoco reggiani partiti in aiuto per la Romagna

Sono dieci le unità del comando dei vigili del fuoco di Reggio partite alla volta della Romagna per aiutare i colleghi a fronteggiare l’emergenza maltempo che ha comportato una grave alluvione. Due hanno raggiunto Faenza già mercoledì sera, mentre nella notte se ne sono aggiunti altri quattro. Infine, ieri, altri quattro pompieri reggiani sono andati a Bagnacavallo, sempre nel ravennate.

L’ondata del ciclone denominato ’Boris’ si può dire abbia risparmiato la nostra provincia. Nonostante la pioggia incessante scesa in questi due giorni, non si sono verificati particolari disagi coi nostri corsi d’acqua che hanno tenuto botta.

Come riporta Meteo Reggio, il Secchia è l’unico fiume che ha dato segni di nervosismo, toccando soglia 2 per qualche minuto nel primo pomeriggio e poco prima della mezzanotte di mercoledì, ma per il resto ha sempre viaggiato attorno a soglia 1 senza rappresentare mai una particolare minaccia. Le crescite fisiologiche e improvvise erano dovute alle fasi di forte pioggia che interessavano la zona di Baiso e Castellarano, zone ricche di argilla che velocizzavano il ruscellamento a valle. Tresinaro, Crostolo ed Enza, invece, non hanno mai dato segni di particolare agitazione. Giusto il primo torrente perché più vicino al Secchia ha provato ad alzare la testa, specie alla foce dove ha superato soglia 1 come riflesso dell’acqua in ingresso dal fiume. Le precipitazioni si sono attenuate nella giornata di ieri fino a cessarsi tanto che alle 18 è rispuntato il sole con le previsioni da oggi al weekend che saranno di sostanziale sereno o parzialmente nuvoloso.

Riguardo a strade, smottamenti ed edifici, uniche criticità in Appennino, sulla strada comunale Deusi-Secchio, nel comune di Villa Minozzo con una frana che ha interrotto la circolazione e in via Colombo, alle porte di Novellara, sulla strada per Reggiolo. Nel primo pomeriggio di ieri sono intervenuti infatti i vigili del fuoco di Guastalla per la messa in sicurezza dell’edificio (nella foto). Le operazioni hanno costretto alla chiusura di una parte della carreggiata, con la polizia locale che ha istituito un senso unico alternato per alcune ore. Inevitabili rallentamenti e disagi al traffico, in particolare nell’orario di punta.

a. le.