L’emozione di Zaynab Dosso: "Sono partita da Rubiera. Grazie a chi mi ha cresciuto"

Le emozioni non si possono paragonare, ma a distanza di vent’anni vivere una medaglia a livello mondiale non può far tornare alla mente di quando Stefano Baldini vinse l’oro nella maratona d’Atene 2004.

Altri tempi, altra specialità, ma la medaglia di bronzo di Zaynab Dosso vinta nella gara di corsa più corta dell’atletica leggera ai mondiali di Glasgow (Baldini vinceva invece in quella più lunga) ha un valore similare: la costanza, la fame, la voglia di arrivare, il sudore, gli infortuni, tutti riuniti e riconosciuti in un risultato forse solo sognato, ma diventato realtà. Curiosità: la medaglia di bronzo è premiata dalla federazione internazionale con 10mila dollari (9.216 euro).

"Coach Giorgio Frinolli... spero sia ancora vivo!", esulta Zaynab Dosso. "È una persona di cuore, chissà come l’avrà presa. Ci credevo, ci ho lavorato, ma vedere il mio nome scritto sul tabellone era qualcosa che mi sembrava così difficile. Dico ‘wow’ per l’atletica italiana: siamo tutti giovani, sogniamo, ci pensiamo tra i big, vogliamo divertirci. E divertirsi vuol dire prendere le medaglie, arrivare in finale, essere tra i migliori. A Parigi andremo con la stessa energia accumulata in questo inizio di stagione. Non vorrei più togliermi di dosso il tricolore italiano, quando ho visto che Simonelli ha vinto l’argento nei 60 ostacoli ho pensato che qualcosa di bello me lo volevo portare a casa anche io. Una dedica? Un ringraziamento? Sono partita da Rubiera per questa splendida avventura e quindi dico grazie all’allenatrice che mi ha cresciuto, Loredana Riccardi e poi al presidente della Corradini Rubiera, Marco Benati. A loro devo molto, ma la dedica va anche a tutti quelli che sono stati a mio fianco e che mi hanno sostenuta. Oggi ho più consapevolezza di me stessa, sul tavolo potrò mettere carte molto pesanti. E spero proprio di essere solo all’inizio".

