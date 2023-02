La rassegna Len-in, al centro culturale Multiplo di Cavriago, prosegue oggi alle 16,30 con la presentazione in anteprima del libro "Red lives matter. Le statue di Lenin tra Ucraina e Cavriago (e ritorno)" di Mirco Carrattieri. Il libro dello storico reggiano è un viaggio intorno al mondo alla ricerca delle statue di Lenin, via via erette, modificate, abbattute, ricollocate. L’analisi sul fenomeno della rimozione di monumenti a passati scomodi. Un’occasione per riflettere di identità, memoria, immaginario.