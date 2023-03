’Len-in Multiplo’ Domani lo svelamento del busto del 1922

Domattina a partire dalle 11 andrà in scena l’atto conclusivo di ’Len-in Multiplo’. All’emeroteca del centro culturale si terrà con lo svelamento del busto originale del 1922, spostato dal municipio vecchio dove non era visibile al pubblico. La mattinata inizierà con un momento di approfondimento condotto dal politologo Gianfranco Pasquino, organizzato in collaborazione con l’associazione Carmen Zanti, dal titolo ’Riformismoi: bisogna immaginare Sisifo felice’ (prenotazione obbligatoria).